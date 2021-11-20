Анастасия Лях .20 ноября, 2021 7

Потоковый сервис Discovery+ выпустит документалку под названием «Джонни против Эмбер», посвященную судебному разбирательству между Джонни Деппом и Эмбер Херд, сообщает Deadline.

В фильме будут представлены обе точки зрения, интервью с адвокатами, друзьями, близкими, фрагменты домашнего видео, телефонных разговоров и переписок. Депп представит свою версию произошедшего и попытается доказать, что бывшая жена — «лицемерка и манипуляторша», а Херд расскажет, как оказалась в руках «монстра» и стала жертвой домашнего насилия. Зритель же рассудит, кто прав, кто виноват.

Напомним, ранее Эмбер Херд выиграла дело в суде, который признал случаи домашнего насилия со стороны Деппа. Это поставило крест на репутации и карьере актера, но тот не стал сдаваться и подал апелляцию. В настоящее время разбирательства продолжаются.