sonyazhytkova .20 мая, 2025 9

Після мільярдної трилогії "Світ юрського періоду" легендарна франшиза повертається з новим адреналіновим перезапуском. Новий трейлер "Світ юрського періоду: Відродження" обіцяє екшн, небезпеку і відкриття, які можуть змінити долю людства.

Минуло п’ять років після подій "Світ Юрського періоду: Домініон". Світ більше не належить динозаврам — ті, що вижили, тепер мешкають лише в екваторіальних зонах, де ще збереглись умови їхнього існування. Але всередині трьох найбільших хижаків — суходолу, океану й неба — прихована формула, що може врятувати мільйони життів.

Зора Беннет (Скарлет Йоганссон), майстриня таємних операцій, отримує завдання очолити місію з добування цінного генетичного матеріалу. Разом із вірним напарником Дунканом Кінкейдом (дворазовий лауреат "Оскара" Магершала Алі) та палеонтологом Генрі Лумісом (зірка "Бріджертонів" Джонатан Бейлі), команда вирушає на заборонений острів, де колись таємно працювали над проєктом Парк Юрського періоду.

Усе ускладнюється, коли їхній курс перетинається з родиною, яка вижила після нападу морських рептилій. Опинившись разом у самому серці вимерлого кошмару, герої стикаються з істотами, яких світ не мав би бачити знову… І з таємницею, яка здатна перевернути історію.

"Світ юрського періоду: Відродження" — це не просто повернення динозаврів. Це рейд у саме серце забутої жахливої еволюції, де виживають лише найсильніші. Приготуйтеся до бою, бо острів чекає. І цього разу він не пробачає.

Джерело: Уoutube