sonyazhytkova .7 февраля, 2025 10

Universal Pictures представила трейлер нового розділу культової франшизи "Світ Юрського періоду" – і він обіцяє напружене виживання серед найнебезпечніших динозаврів.

За сюжетом "Світ Юрського періоду: Відродження" події розгортаються через п’ять років після "Домініону". Динозаври починають вимирати, адже умови на планеті стають для них непридатними. Проте в тропічних регіонах залишилися деякі виживші особини, троє з яких мають унікальний генетичний матеріал, що може допомогти у створенні рятівного медикаменту.

Головна героїня Зора (Скарлетт Йоганссон) вирушає в небезпечну експедицію разом із палеонтологом Генрі Лумісом (Джонатан Бейлі) та капітаном судна Дунканом Кінкейдом (Махершала Алі). Їхньою метою стає покинута лабораторія з першого "Парку Юрського періоду", розташована на віддаленому острові. Там вони стикаються з істотами, яких колись визнали надто смертоносними для оригінального парку.

Режисером фільму виступив Гарет Едвардс ("Ґодзілла", "Бунтар Один"), а сценарій написав Девід Кепп – автор першого фільму Стівена Спілберга. Спочатку постановником мав стати Девід Літч ("Швидкісний поїзд"), однак переговори з ним не увінчалися успіхом. У картині також знялися Руперт Френд, Мануель Гарсія-Рульфо, Луна Блейз, Девід Іаконо та Ед Скрейн.

Прем’єра "Світ Юрського періоду: Відродження" запланована на 2 липня.

Джерело: Gamesradar