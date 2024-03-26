sonyazhytkova .26 марта, 2024 0

Проєкт впевнено рухається до свого виходу у світ 2 липня 2025 року і акторка збирається долучитися до майбутнього екшен-блокбастера.

Йохансон в даний момент обговорює можливість грати у новому фільмі "Світ Юрського періоду" від студії Universal, що підтверджено Hollywood Reporter. Режисером нового проєкту є Гарет Едвардс, а сценарій написав автор оригінального "Парку Юрського періоду", Девід Коуп.

Участь у цьому фільмі відновлює Йоханссон у світі франшиз. Вона вже відома як Чорна Вдова в декількох стрічках від Marvel Studios, зокрема у фільмах про Месників. Проте, на відміну від багатьох інших акторів у світі супергероїв, вона з легкістю знайшла успіх у різних інших кінострічках. Йоханссон була номінована на премію Оскар за ролі у фільмах "Marriage Story" та "Jojo Rabbit". У майбутньому вона також має з'явитися у "Transformers One", а цього року її очікує великобюджетний проєкт від Apple, де її партнером стане Ченнінг Тетум.

Останній фільм у 30-річній франшизі "Світ Юрського періоду" завершує довгу історію, яка почалася з культового хіта 1993 року - "Юрський парк" від Стівена Спілберга, заснованого на романі Майкла Крайтона. Починаючи з нього, були створені сиквели, включаючи "Втрачений світ" (1997) режисера Спілберга і "Парк Юрського періоду III" (2001) Джо Джонстона. Франшизу відродили за допомогою стрічки "Світ Юрського періоду" (2015), яка зібрала неймовірну касу у розмірі 1,67 мільярда доларів і породила продовження у вигляді "Падіння королівства" (2018) та "Домініон" (2022). Останню трилогію фільмів очолили Кріс Пратт і Брайс Даллас Ховард, під режисерським керівництвом Коліна Треворро.

Джерело: Нollywoodreporter