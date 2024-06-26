sonyazhytkova .26 июня, 2024 9

Зірка Marvel поділилася своїми враженнями щодо участі у всесвіті Jurassic World у новому фільмі, який знімає Гарет Едвардс за сценарієм Девіда Кеппа.

Фільм обіцяє бути новим поглядом на серію без участі попереднього складу "Jurassic World" та зірок оригінальної трилогії "Jurassic Park".

Кепп, який написав оригінальний сценарій для фільму 1993 року "Парк Юрського періоду" та його продовження "Загублений світ: Парк Юрського періоду" 1997 року, повертається до франшизи.

"Сценарій просто неймовірний", - сказала Йоханссон в інтерв'ю ComicBook. "Девід Кепп написав його. Він повернувся після майже 30 років, щоб написати сценарій. Він настільки захоплений цим проєктом, що це просто фантастично".

Йоханссон зазначила, що вона є "великим фанатом Парку Юрського періоду" і додала: "Це один з перших фільмів, який я бачила в кінотеатрі. Я пам'ятаю це дуже добре. Це було справжнім відкриттям. Я не можу передати, наскільки я схвильована".

Зірка "Чорної вдови" розповіла, що намагалася приєднатися до всесвіту з моменту його перезапуску у 2010-х роках як Jurassic World.

"Я такий величезний фанат франшизи і просто обожнюю її. Я не можу повірити, я щипаю себе", - зізналася акторка. "Я намагалася потрапити до цієї франшизи будь-яким можливим способом понад 10 років. Я думала: 'Я можу загинути в перші п'ять хвилин! Мене можуть з'їсти! Я буду працювати на кейтерингу!' Я готова на все. І те, що це сталося саме так і саме зараз, просто неймовірно. Я не можу повірити".

Серед інших акторів, яких ми побачимо разом з Йоханссон, будуть Мануель Гарсія-Рулфо, Магершала Алі, Джонатан Бейлі, Руперт Френд і Луна Блейз.

Джерело: Deadline