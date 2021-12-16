Анастасия Лях .16 декабря, 2021 4

Десятилетнее сотрудничество актрисы и студии Marvel не заканчивается. В интервью изданию Comic Book Йоханссон подтвердила, что непременно вернется в эту вселенную.

Естественно, актриса не стала уточнять, в каком именно образе и когда она возвратится в MCU. Но однозначно подтвердила слова Кевина Файги, который ранее заявил, что связь между Marvel и Скарлетт Йоханссон не прервана, несмотря на трагическую судьбу Наташи Романовой.