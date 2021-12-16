Десятилетнее сотрудничество актрисы и студии Marvel не заканчивается. В интервью изданию Comic Book Йоханссон подтвердила, что непременно вернется в эту вселенную.
Естественно, актриса не стала уточнять, в каком именно образе и когда она возвратится в MCU. Но однозначно подтвердила слова Кевина Файги, который ранее заявил, что связь между Marvel и Скарлетт Йоханссон не прервана, несмотря на трагическую судьбу Наташи Романовой.
Напомним, судьба Наташи/ Черной вдовы была решена в фильме «Мстители: Финал». Однако после этого Йоханссон вернулась к роли в