Анастасия Лях .24 октября, 2020 10

Но речь не о «Темной вселенной» студии Universal, в рамках которой невесту Франкенштейна в запланированном ремейке должна была сыграть Анджелина Джоли.

Речь о небольшом проекте совместного производства потокового сервиса Apple TV+, студии А24 и продюсерской компании Скарлетт Йоханссон These Pictures, пишет Deadline. Сценаристом и постановщиком выступит чилиец Себастьян Лелио, снявший «Фантастическую женщину», обладательницу «Оскара» в иностранной категории.

Сами создатели описывают проект как современную версию классического персонажа из известного хоррора. Йоханссон сыграет женщину, созданную в качестве идеальной жены. Но того, для кого она создана, героиня ненавидит и играть свою роль не хочет, ощущая себя в тюрьме. Однажды она вырывается, но за пределами плена сталкивается с враждебно настроенным окружающим миром, который воспринимает ее как монстра.