sonyazhytkova .23 апреля, 2024 6

Раніше повідомлялося, що "Відьмак" розширить світ на Netflix із спін-оффом на основі "Щурів" - групи молодих байдикувальників, які зустрілися з Цірі в кінці третього сезону.

Redanian Intelligence, відоме джерело новин про "Відьмака", повідомляє, що раніше запланований період зйомок для шести-вісім епізодів був скорочений до "одного або двох". Є припущення, що після огляду передсерійного матеріалу Netflix відмовився від повного сезону. В результаті спін-офф "Щурів" має найбільші шанси бути включеним до четвертого сезону у вигляді спогадів.

Банда вперше з'явилася в фіналі третього сезону "Відьмака", де Гізельхер, Містл, Іскра, Кейлі, Риф і Ассе врятували Цірі після того, як її захопили найманці. Нещодавно було оголошено, що серіал завершиться п'ятим сезоном, а цю новину анонсували разом з першим поглядом на нового актора, Ліама Хемсворта, під час читання сценарію четвертої частини саги.

За словами відомого продюсера "Відьмака" Томека Багінського (через Express Online), Ліам Хемсворт, що замінює Генрі Кевілла вразив його виглядом у гримі Геральта. Він готовий грати відьмака протягом двох наступних сезонів на Netflix.

Джерело: Gamesradar