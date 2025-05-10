sonyazhytkova .10 мая, 2025 6

Серіал "За викликом", який стрімко підкорив глядачів і Rotten Tomatoes, не отримає другого сезону на Prime Video — але у творців інші плани. Чи отримає він друге дихання на іншому стримінгу?

У час, коли великі телеканали та стримінгові платформи масово розчищають свої лінійки від серіалів, Amazon також вирішив "притиснути гальма" і несподівано закрив "За викликом" — кримінальний екшен із рейтингом глядачів 92% на Rotten Tomatoes. І це попри те, що проєкт створено легендарною Wolf Entertainment, заснованою Діком Вулфом — автором франшизи "Поліція Чикаго".

"За викликом" дебютував у січні цього року на Prime Video, одразу вийшли всі вісім епізодів. Серіал швидко злетів у топ переглядів платформи. Глядачам сподобалась динамічна історія патрульних з Лос-Анджелеса, подана майже в реальному часі з бодікамер, а також акторський дует Троян Белісаріо та Брендона Ларракуенте.

Спочатку все йшло до того, що шоу отримає щонайменше ще два сезони. За чутками, саме Amazon першим звернувся до творців з такою пропозицією. Але коли дійшло до бюджету, переговори з Universal Television та Wolf Entertainment зайшли в глухий кут — і платформа вирішила не продовжувати проєкт.

Однак це ще не фінал. Продюсери активно шукають нову "дислокацію" для серіалу, і серед кандидатів уже фігурує стримінг Peacock — логічний вибір, з огляду на партнерство з Universal.

Поки ж серіал у режимі очікування, а перший сезон і далі доступний на Prime Video. Чи отримає команда ще один шанс вийти "на лінію" — чи назавжди складе значок? Скоро стане відомо, чи це була коротка зміна… чи лише перерва між викликами.

Джерело: Мovieweb