sonyazhytkova .27 августа, 2024 8

Як повідомляє Джеф Снайдер через ComicBookMovie.com, головними факторами стали низькі рейтинги та змішані відгуки глядачів.

Згідно з інсайдерськими даними, низькі рейтинги шоу стали вирішальним фактором для Disney, що призвело до рішення не знімати другий сезон. Додатково, чутки про можливу участь Кіану Рівза в ролі Майстра Сола негативно вплинули на сприйняття серіалу. Шанувальники сподівалися на возз’єднання зірок "Матриці" - Кіану Рівза та Керрі-Енн Мосс, але роль зрештою отримав Лі Джон-Дже, відомий за серіалом "Гра в кальмара".

Джеф Снайдер зазначив: "Внутрішні джерела стверджують, що основною причиною скасування 'The Acolyte' стали погані рейтинги, і, попри здивування одного з акторів, у цьому немає нічого дивного". За його словами, перегляди серіалу почали різко падати після виходу перших двох епізодів, тоді як серіал "Андор" навпаки демонстрував стабільне зростання популярності, що й призвело до його продовження на другий сезон.

Також стало відомо, що виробництво кожної хвилини екранного часу в "The Acolyte" коштувало близько $630 тисяч, що відповідає чуткам про загальний бюджет серіалу у $180 мільйонів. Це підкреслює масштабні витрати на проєкт, який, на жаль, не виправдав очікувань.

Джерело: Gamesradar