Издание The Hollywood Reporter сделало неутешительные подсчеты. Пандемия коронавируса может стоить Голливуду двадцать миллиардов долларов.
Известно, что на сегодняшний день финансовые потери голливудских киностудий, которые вынуждены отменять крупные релизы и останавливать съемки больших дорогостоящих проектов, уже составили семь миллиардов долларов. К маю эта цифра превратится в семнадцать миллиардов, а в конечном счете может вылиться в два десятка миллиардов долларов, если, конечно, эпидемия не пойдет в ближайшее время на спад и кинотеатры не возобновят свою работу.
Напомним, среди отмененных, вернее перенесенных релизов — «Не время умирать», «Форсаж 9», «Мулан», «Тихое место 2», «Новые мутанты». Среди крупных проектов, производство которых заморожено, — «Бэтмен», «Миссия невыполнима 7», «
Один день простоя обходится студиям в 300–350 тысяч долларов. А страховые компании обычно не выплачивают страховку в случае такого