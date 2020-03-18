Анастасия Лях .18 марта, 2020 9

На фото: Кадр из фильма "Не время умирать"

Издание The Hollywood Reporter сделало неутешительные подсчеты. Пандемия коронавируса может стоить Голливуду двадцать миллиардов долларов.

Известно, что на сегодняшний день финансовые потери голливудских киностудий, которые вынуждены отменять крупные релизы и останавливать съемки больших дорогостоящих проектов, уже составили семь миллиардов долларов. К маю эта цифра превратится в семнадцать миллиардов, а в конечном счете может вылиться в два десятка миллиардов долларов, если, конечно, эпидемия не пойдет в ближайшее время на спад и кинотеатры не возобновят свою работу.

Напомним, среди отмененных, вернее перенесенных релизов — «Не время умирать», «Форсаж 9», «Мулан», «Тихое место 2», «Новые мутанты». Среди крупных проектов, производство которых заморожено, — «Бэтмен», «Миссия невыполнима 7», « Шан-Чи и легенда десяти колец», «Русалочка», «Красное уведомление» и другие.