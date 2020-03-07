Анастасия Лях .7 марта, 2020 2

На днях мы писали, что прокат фильма «Не время умирать», должный стартовать в апреле, из-за эпидемии коронавируса отложен до осени.

Теперь стало известно, какие убытки повлечет за собой перенос релиза. Как пишет The Hollywood Reporter, студия MGM потеряет от 30 до 50 миллионов долларов. Имеются в виду затраты на переделку и обновление маркетинговой продукции и в целом промо-кампании . При этом аналитики утверждают, что в случае выхода фильма в апреле, когда азиатский рынок практически полностью закрыт, потери были бы в десять раз больше и составили как минимум 300 миллионов долларов.

Напомним, что в официальном заявлении MGM коронавирус не был указан как причина переноса премьеры. Однако за несколько дней до этого в Сети было распространено открытое письмо фанатов бондианы с просьбой отложить прокат из-за эпидемии.

Новая дата выхода фильма «Не время умирать» — 19 ноября.