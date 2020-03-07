На днях мы писали, что прокат фильма «Не время умирать», должный стартовать в апреле,
Теперь стало известно, какие убытки повлечет за собой перенос релиза. Как пишет The Hollywood Reporter, студия MGM потеряет от 30 до 50 миллионов долларов. Имеются в виду затраты на переделку и обновление маркетинговой продукции и в целом
Напомним, что в официальном заявлении MGM коронавирус не был указан как причина переноса премьеры. Однако за несколько дней до этого в Сети было распространено открытое письмо фанатов бондианы с просьбой отложить прокат
Новая дата выхода фильма «Не время умирать» — 19 ноября.