Компания подсчитала доход за первые три месяца 2020 года. Из отчета стало понятно, что потери студии за указанный период составили 1,4 миллиарда долларов, сообщает Variety.
Естественно, финансовая неудача является прямым следствием пандемии коронавируса и связанного с ней карантина,
Правда, стоит отметить, что основные потери (около миллиарда долларов) связаны с закрытием Диснейленда и прочих тематических парков, а не с отменой кинорелизов и приостановкой продакшена.
Из хороших новостей: количество подписчиков потокового сервиса Disney+ за время карантина существенно выросло.