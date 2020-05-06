Анастасия Лях .6 мая, 2020 14

Компания подсчитала доход за первые три месяца 2020 года. Из отчета стало понятно, что потери студии за указанный период составили 1,4 миллиарда долларов, сообщает Variety.

Естественно, финансовая неудача является прямым следствием пандемии коронавируса и связанного с ней карантина, из-за которого закрылись кинотеатры по всей планете и заморозилось все кинопроизводство. В сравнении с прошлым годом показатель чистой прибыли упал на 91%, и это притом что в прошлом году Disney еще не владела активами Fox.

Правда, стоит отметить, что основные потери (около миллиарда долларов) связаны с закрытием Диснейленда и прочих тематических парков, а не с отменой кинорелизов и приостановкой продакшена.

Из хороших новостей: количество подписчиков потокового сервиса Disney+ за время карантина существенно выросло.