Анастасия Лях .24 апреля, 2020 13

Стало известно, во сколько киностудиям обходится каждое слово, произнесенное Томом Крузом на съемочной площадке при включенной камере. Об этом пишет издание CinemaBlend.

Так вот, одно слово звезды обходится в 7 тысяч долларов (не сообщается, учитываются ли при подсчетах служебные части речи и междометия). А десять секунд съемки актера обходятся в 200 тысяч долларов.

Ресурс опубликовал стоимость слов и других голливудских звезд. К примеру, каждое слово Джонни Деппа стоит 4,8 тысячи долларов. Весь список можно посмотреть на сайте.