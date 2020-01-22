Анастасия Лях .22 января, 2020 6

Стал известен полный актерский состав нового проекта Уэса Андерсона «Французская депеша».

Как сообщает Independent, в фильме снимутся Билл Мюррей, Оуэн Уилсон, Тильда Суинтон, Кейт Уинслет, Кристоф Вальц, Эдриан Броуди, Тимоти Шаламе, Уиллем Дефо, Бенисио дель Торо, Фрэнсис МакДорманд, Леа Сейду, Элизабет Мосс, Сирша Ронан, Джейсон Шварцман, Сесиль де Франс.

Примерно половина состава сотрудничала с Андерсоном ранее. Другая половина (например, Уинслет, Вальц, Сейду, Шаламе, Мосс) поработает с режиссером впервые.

Подробности истории пока что не разглашаются. Известно лишь, что действие развернется в Париже прошлого столетия и разделится на три сюжетные линии. Скорее всего, премьера состоится в мае в рамках Каннского кинофестиваля.