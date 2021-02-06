Не стало одного из ветеранов голливудского кино — Кристофера Пламмера. Актер скончался на
Пламмер родился в Торонто и первый актерский опыт получил в одном из канадских театров. В
Среди других известных картин с его участием — «Ватерлоо», «Поющие в терновнике», «12 обезьян», «Свой человек», «Игры разума», «Воображариум доктора Парнаса», «Последнее воскресение», «Девушка с татуировкой дракона», «Начинающие» (последний фильм принес Пламмеру «Оскар» за роль второго плана).
Актер продолжал сниматься практически до самой смерти. Его последними работами в кино стали «Все деньги мира» Ридли Скотта (где он в последний момент заменил Кевина Спейси и в итоге удостоился оскаровской номинации), драмеди «Границы» и детектив в духе Агаты Кристи «Достать ножи», вышедший на экраны в 2019 году.
Сообщается, что Пламмер скончался в силу преклонного возраста, тихо и мирно в своем доме в Коннектикуте.