Анастасия Лях .6 февраля, 2021 4

Не стало одного из ветеранов голливудского кино — Кристофера Пламмера. Актер скончался на 92-м году жизни, сообщает Variety.

Пламмер родился в Торонто и первый актерский опыт получил в одном из канадских театров. В 50-х перебрался на нью-йоркскую сцену. А в 1958 году дебютировал в кино в мелодраме Сидни Люмета «Очарованная сценой». Знаменательным событием для карьеры Пламмера стало участие в легендарном мюзикле «Звуки музыки» 1965-го , где главную роль исполнила Джули Эндрюс.

Среди других известных картин с его участием — «Ватерлоо», «Поющие в терновнике», «12 обезьян», «Свой человек», «Игры разума», «Воображариум доктора Парнаса», «Последнее воскресение», «Девушка с татуировкой дракона», «Начинающие» (последний фильм принес Пламмеру «Оскар» за роль второго плана).

Актер продолжал сниматься практически до самой смерти. Его последними работами в кино стали «Все деньги мира» Ридли Скотта (где он в последний момент заменил Кевина Спейси и в итоге удостоился оскаровской номинации), драмеди «Границы» и детектив в духе Агаты Кристи «Достать ножи», вышедший на экраны в 2019 году.

Сообщается, что Пламмер скончался в силу преклонного возраста, тихо и мирно в своем доме в Коннектикуте.