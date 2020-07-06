Анастасия Лях .6 июля, 2020 8

На 92-м году жизни ушел легендарный итальянский композитор Эннио Морриконе, который очень много сочинял для кино и написал далеко не один музыкальный шедевр в рамках сотрудничества с киноиндустрией.

Композитор умер из-за неудачного падения, повлекшего за собой перелом бедра, что оказался фатальным в столь преклонным возрасте.

Напомним, музыка Морриконе часто звучала и продолжает звучать в голливудских вестернах и итальянских спагетти-вестернах , в боевиках и криминальных сагах. Его композиции можно слышать в таких классических спагетти-вестернах Серджио Леоне, как «Хороший, плохой, злой», «Однажды на Диком Западе», «На несколько долларов больше», в драматическом боевике «Профессионал» с Бельмондо, в культовой гангстерской саге того же Леоне «Однажды в Америке» и во многих других картинах.

Одной из последних работ Морриконе для кино стала музыка к вестерну Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка», вышедшему в 2015 году. За нее композитор удостоился статуэтки «Оскар».

Также на счету Эннио Морриконе — почетный «Оскар» за бесценный вклад в кинематограф.