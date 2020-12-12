Анастасия Лях .12 декабря, 2020 4

Marvel не станет искать замену Чедвику Боузману в продолжении франшизы «Черная пантера», пишет Variety, ссылаясь на слова главы студии Кевина Файги.

По словам Файги, Боузман в совершенстве изобразил этого супергероя, и никто заменить его не сможет. Однако, добавил продюсер, студия не намерена ставить крест на франшизе и непременно продолжит исследовать невероятный богатый мир Ваканды.

Тот факт, что Marvel не будет «оживлять» Боузмана с помощью компьютерной графики (об этом говорилось ранее) и не станет искать актера на замену, подтверждает слух, что костюм Черной пантеры может перейти к сестре главного героя Шури, которую сыграла Летиша Райт. Впрочем, эстафету также может принять и героиня Лупиты Нионго, возлюбленная Черной пантеры.

Напомним, Чедвик Боузман скончался от рака, с которым боролся четыре года.