Анастасия Лях .25 мая, 2020 2

Пока режиссер Джеймс Ганн готовит перезапуск «Отряда самоубийц», вышедшего в 2016 году, режиссер оригинала Дэвид Эйр готовит режиссерскую версию.

На днях в Твиттере, общаясь с фанатом, Эйр написал, что практически закончил работу над режиссерской версией картины и что осталось лишь отполировать некоторые сцены визуальными эффектами.

Напомним, «Отряд самоубийц» 2016 года обещал своим трейлером быть очень крутым, а на деле оказался довольно плоским и глупым, но презентовал ярких и харизматичных персонажей. Критики разгромили ленту в пух и прах, причем негативные рецензии сильно зацепили и разгневали постановщика.

Вместе с тем стало известно, что между студией Warner и Дэвидом Эйром во время работы над проектом возникли некоторые творческие разногласия, так что на этапе постпродакшена руководство существенно изменило фильм.

Каким именно образом режиссерская версия Эйра увидит свет, пока неясно (вряд ли попадет в кинотеатры). Отметим, что недавно также стало известно о выходе режиссерской версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера, о которой так давно просили дисишные фанаты.