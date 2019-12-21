Анастасия Лях .21 декабря, 2019 8

Криминальная драма «Ирландец» может стать последней картиной выдающегося Мартина Скорсезе.

Режиссер поговорил с журналом The Guardian и пожаловался, что из-за навала кинокомиксов он лишился возможности выпускать свои фильмы на большой экран: «Кинотеатры оккупированы супергеройским кино, в котором персонажи просто летают и что-то взрывают… Нет, это здорово, особенно если зритель жаждет лицезреть на экранах именно такое действо. Но жаль, что совсем не осталось места для других фильмов… Не знаю, сколько еще смогу снимать. Возможно, уже и не буду, и это была моя последняя лента».