Криминальная драма «Ирландец» может стать последней картиной выдающегося Мартина Скорсезе.
Режиссер поговорил с журналом The Guardian и пожаловался, что из-за навала кинокомиксов он лишился возможности выпускать свои фильмы на большой экран: «Кинотеатры оккупированы супергеройским кино, в котором персонажи просто летают и что-то взрывают… Нет, это здорово, особенно если зритель жаждет лицезреть на экранах именно такое действо. Но жаль, что совсем не осталось места для других фильмов… Не знаю, сколько еще смогу снимать. Возможно, уже и не буду, и это была моя последняя лента».
Напомним, «Ирландец» не смог получить финансирование от крупных киностудий и в итоге был проспонсирован потоковым сервисом Netflix. Соответственно, картина не попала в широкий кинотеатральный прокат и была выпущена на онлайн-платформе.