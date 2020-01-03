Анастасия Лях .3 января, 2020 15

По прогнозам «Ирландец» и «Джокер» являются потенциальными фаворитами предстоящей оскаровской гонки. Однако Мартин Скорсезе не смотрел фильм, который может составить его картине основную конкуренцию.

Все это опять же является продолжением темы кинокомиксов, в адрес которых Скорсезе высказался крайне нелестно и заявил, что вовсе не считает подобные фильмы кинематографом. Журналист New York Times поинтересовался у мэтра, каково его мнение относительно «Джокера» с Хоакином Фениксом, на что режиссер ответил: «Я видел фрагменты, в курсе, о чем этот фильм. Но зачем мне его смотреть? Я и так все понял».