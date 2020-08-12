Вслед за ДиКаприо режиссер Мартин Скорсезе через свою продюсерскую компанию Sikelia Productions заключил многолетний эксклюзивный контракт с потоковым сервисом Apple TV+, сообщает Deadline.
Теперь платформа Apple владеет правом первой претендовать на покупку всех проектов, режиссерских и продюсерских, Мартина Скорсезе. Видимо, именно с таким условием компания Apple согласилась профинансировать предстоящую картину Скорсезе «Убийцы цветочной луны», производственный бюджет которой вылился в 180 миллионов долларов.
Напомним, предыдущий фильм режиссера «Ирландец» был проспонсирован потоковым сервисом Netflix. Его производство обошлось в 120 миллионов.
Что касается «Убийц цветочной луны», где заняты Леонардо ДиКаприо и