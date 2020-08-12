Анастасия Лях .12 августа, 2020 0

Вслед за ДиКаприо режиссер Мартин Скорсезе через свою продюсерскую компанию Sikelia Productions заключил многолетний эксклюзивный контракт с потоковым сервисом Apple TV+, сообщает Deadline.

Теперь платформа Apple владеет правом первой претендовать на покупку всех проектов, режиссерских и продюсерских, Мартина Скорсезе. Видимо, именно с таким условием компания Apple согласилась профинансировать предстоящую картину Скорсезе «Убийцы цветочной луны», производственный бюджет которой вылился в 180 миллионов долларов.

Напомним, предыдущий фильм режиссера «Ирландец» был проспонсирован потоковым сервисом Netflix. Его производство обошлось в 120 миллионов.