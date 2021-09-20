Анастасия Лях .20 сентября, 2021 6

Из Инстаграма стало известно об окончании съемочного процесса криминально-детективного вестерна «Убийцы цветочной луны», следующего после «Ирландца» режиссерского проекта Мартина Скорсезе.

Напомним, действие фильма, основанного на документальном романе Дэвида Гранна, разворачивается в Оклахоме в 1920-х годах. В земле индейского племени осейдж обнаруживаются колоссальные залежи нефти, что делает племя несметно богатым. Но после этого все осейджи начинают загадочно погибать один за другим. Агент ФБР, который берется расследовать дело, раскручивает клубок и приходит к выводу о глобальном заговоре на высшем уровне.