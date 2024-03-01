sonyazhytkova .1 марта, 2024 10

Актор приєднується до Івонн Страховські, у новому серіалі на платформі Peacock, який надхненний бестселером Роберта Маккамона «Stinger» і розповідає про різнопланову групу людей на фермі, які повинні об'єднатися перед загадковою загрозою.



Скотт Спідмен приєднується до акторського складу проекту "Чашка" разом з Івонн Страховські, він зіграє роль Джеймса Ченовета поруч із персонажем Меггі Ченовет (Страховські).

Виконавчими продюсерами цього захоплюючого проєкту є Джеймс Ван, Майкл Клір і Роб Хакетт, разом із письменником та виконавчим продюсером Іаном Маккалохом, режисером і виконавчим продюсером Е.Л. Катцом, виконавчим продюсером і автором Робертом Маккамоном, Франциска Х. Ху та Кевіном Танчароеном. Даніель Боззоне відповідає за виробництво від Atomic Monster. Проєкт реалізовується студією UCP, що є частиною Universal Studio Group.

Наразі Спідмен грає у серіалі «Анатомія Грей» роль доктора Ніка Марша. Попередньо він з'являвся в таких шоу, як «Ти», «Королівство тварин», «Фелісіті» та «Останній бункер». Крім того, його можна побачити у фільмі Лени Данем "Гострий палиця", що був реалізований компанією Utopia.

Джерело: Deadline