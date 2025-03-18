sonyazhytkova .18 марта, 2025 2

Склад майбутньої драми від Paramount Pictures поповнився ще однією зіркою. Іствуд зіграє разом з Еллісон Вільямс, Дейвом Франко, Макенною Грейс, Мейсоном Темсом і Віллою Фіцджеральд.

Фільм заснований на романі "Шкодуючи за тобою" (Regretting You) Коллін Гувер, що став бестселером у 2019 році. Авторка виступає виконавчим продюсером стрічки разом із Еллісон Вільямс, Дейвом Франко та Макенною Грейс. Режисером проєкту став Джош Бун ("Винні зірки").

Сюжет розгортається навколо трагічної автокатастрофи, яка забирає життя двох членів однієї родини. Ця подія відкриває низку сімейних таємниць, брехні та невиправних помилок минулого. І поки герої намагаються рухатися вперед, їм доводиться спершу заглянути в те, що вони воліли б забути. Це історія про втрати, біль і складність людських стосунків, але водночас – про красу життя та любові.

Прем'єра стрічки запланована на 24 жовтня.

Чи зможе "Шкодуючи за тобою" повторити успіх "Покинь, якщо кохаєш…" та захопити глядачів так само, як колись вдалося книзі? Дізнаємось вже цієї осені.

Джерело: Deadline