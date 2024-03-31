sonyazhytkova .31 марта, 2024 1

Під час співбесіди з MovieWeb зірка фільму "Крик" охарактеризував відхід Баррери з культової хоррор франшизи як "дуже сумною ситуацією".

З огляду на те, що примарна версія Біллі Луміса в "Крику" була актуальна лише для персонажа Саманти "Сем" Карпентер у двох останніх частинах, ймовірно, актор Скіт Улріх не повернеться до цієї ролі у сьомому фільмі. Актрису Меліссу Барреру, яка зіграла Сем в двох попередніх стрічках, контроверсійно виключили з франшизи. Під час просування свого нового серіалу "Париж", Улріх висловив свої думки щодо свого повернення та звільнення Баррери в ексклюзивному інтерв'ю з MovieWeb:

"Я не знаю. Я не бачу шляху, як це може статися, але це дивне місто. Хто знає? Чесно кажучи, нічого не чув. Вважаю, що це сумна ситуація. Мелісса Баррера діяла з гуманітарних мотивів і страждає через це. Це дійсно прикро для мене. Всі, хто брав участь у цьому - такі красиві, турботливі, люблячі, емпатичні люди і лейбли не відображають їх справжню сутність. Так що це сумно. Щодо майбутнього "Крику", я не впевнений. Можливо, я вже відділився від цього. Але це нормально. Ще є багато роботи".

Сем є дочкою Біллі Луміса, що пояснює її особливий зв'язок з привидом або галюцинацією серійного вбивці, який одягався у маску Гостфейса в оригінальному фільмі. Важливо зауважити, що Луміс із Стю Макером співпрацювали, обидва виступаючи у масках, щоб здійснити ці жахливі злочини у фільмі "Крик" (1996) режисера Веса Крейвена.

Джерело: Мovieweb