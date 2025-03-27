sonyazhytkova .27 марта, 2025 3

Улюбленого пса-детектива чекає нове життя — цього разу в реалістичному форматі з несподівано темним поворотом.

Netflix офіційно анонсував перезапуск культового "Скубі-Ду" у форматі ігрового серіалу. Новий проєкт отримає сучасне переосмислення, де Фред, Дафна, Велма та Шеґґі стануть підлітками, які проводять літо в таборі, але замість звичайних пригод на них чекає розслідування містичного вбивства.

Виконавчим продюсером серіалу виступає Ґреґ Берланті, відомий за такими хітами, як "Флеш", "Супергьорл" і "Таємничі пригоди Сабріни".

За сюжетом, Шеґґі та Дафна відпочивають у таборі, Велма живе неподалік, а Фред — новачок у місті з загадковим минулим. Усе змінюється, коли вони знаходять маленького данського дога на ім'я Скубі, який, можливо, став свідком загадкового злочину. Офіційний опис обіцяє "сучасне переосмислення культової команди детективів і їхнього особливого пса" з елементами справжнього жаху.

Цікаво, що в класичних серіях "Скубі-Ду" привиди та монстри завжди виявлялися переодягненими злочинцями, тож глядачі вже гадають: чи справді цього разу історія піде містичним шляхом, чи знову все матиме логічне пояснення?

Прем'єрна дата серіалу поки невідома, але одне ясно точно: попереду нас чекає щось зовсім нове… і, можливо, вперше в історії Скубі-Ду — справді страшне. Чи зможе компанія розгадати таємницю, чи цього разу під маскою привида немає нікого? Відповідь чекає на нас у майбутньому — і, як завжди, "Скубі-Дуби-Ду-у-у!".

Джерело: Gamesradar