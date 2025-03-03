sonyazhytkova .3 марта, 2025 3

У середині церемонії вручення премії "Оскар", яка до того моменту майже не торкалася політики, зірка "Убити Білла", Деріл Ганна, зробила гучну заяву.

Вийшовши на сцену як ведуча, щоб відзначити 20-річчя другої частини культового фільму Квентіна Тарантіно, вона відійшла від сценарію й почала свою промову словами: "Слава Україні!", показавши знак перемоги.

Цей несподіваний жест викликав бурхливі оплески в залі. Після цього акторка повернулася до тексту на телесуфлері й оголосила переможця в номінації "Найкращий монтаж".

Фраза "Слава Україні!" має особливе значення — це не лише символ підтримки українців у боротьбі за свободу, а й бойове гасло Збройних сил України. Вчинок Ганни набув ще більшого значення на тлі нещодавнього напруженого протистояння між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським у Білому домі, що стало гучною подією в американській політиці.

На тлі невизначеності щодо подальшої підтримки України з боку США український президент терміново вирушив до Європи, де отримав чергові запевнення у підтримці з боку Великої Британії та інших союзників. А тим часом Голлівуд, схоже, чітко дає зрозуміти, на чиєму він боці.

Джерело: Deadline