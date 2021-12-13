Таня Гончаренко .13 декабря, 2021 7

Отвечая на вопрос Анны Смит заданный в подкасте Girls on Film о том, возможно ли, что следующий Бонд станет небинарным персонажем, продюсер и правообладательница "бондианы" Барбара Брокколи сказала, что её команда открыта "к такому повороту".

Ответ Брокколи был неоднозначным, но точно не отрицающим вероятность изменения гендерной принадлежности героя: "Кто знает, я думаю, мы открыты к такому повороту. Нам просто нужно найти правильного актера" - ответила продюсер.

Барбара отметила, что против принудительной смены пола персонажей, которые стали классическими. Однако при этом она поддерживает необходимость создания новых ролей для женщин-актрис.