Анастасия Лях .29 октября, 2021 9

Как пишет Comic Book, Зак Снайдер объявил название своего нового режиссерского проекта. Фильм под названием «Планета мертвецов» станет продолжением зомби-экшена «Армия мертвецов».

О том, что в производство запускается сиквел, было объявлено сразу же после выпуска и успеха «Армии мертвецов», выложенной в мае 2021 на платформе Netflix. Но до сих пор никаких подробностей продолжения не было.

По словам Снайдера, в «Планете мертвецов» может появиться персонаж «Армии мертвецов» в исполнении Маттиаса Швайгхёфера, взломщик сейфов, который, забаррикадировавшись в сейфе в финале фильма, вполне мог выжить.