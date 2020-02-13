Анастасия Лях .13 февраля, 2020 4

На фото: Кадр из фильма "Городские легенды"

Некогда популярный молодежный слэшер, основанный на реально существующих в американском обществе городских страшилках, обзаведется современной версией, сообщает Deadline.

Студия Screen Gems уже официально запустила проект в производство. Режиссером назначен Колин Майнихэн, снявший малобюджетный фестивальный хоррор «Что тебе нужно для жизни» 2018 года выпуска.

Напомним, оригинальные «Городские легенды» вышли в 1998 году. Роли в картине исполнили Джаред Лето, Джошуа Джексон, Роберт Инглунд, Тара Рид и другие. Фильм стал кассовым хитом и обзавелся несколькими сиквелами.