sonyazhytkova .14 сентября, 2024 11

CBS представила трейлер спінофа "Юного Шелдона", в якому розкривається історія Джорджі та Менді. Пара змушена жити з батьками Менді, що лише посилює конфлікти та створює комічні ситуації.

Події серіалу розгортаються незабаром після фіналу "Юного Шелдона". Джорджі та Менді переселяються до будинку її батьків – Одрі та Вілла. Трейлер одразу демонструє, наскільки складно молодому подружжю пристосуватися до співіснування з родичами. Одрі, у виконанні Рейчел Бей Джонс, тепло зустрічає доньку та онучку, але до Джорджі ставиться прохолодно, вважаючи його лінивим та негідним чоловіком для Менді. Її зневага стає джерелом численних конфліктів.

Життя з батьками лише ускладнює ситуацію. Молодій парі важко зберігати власний простір, коли родичі постійно поруч. В одному з епізодів трейлера показано, як Джорджі та Менді шукають усамітнення у пральні, рятуючись від шуму дитини та прискіпливих поглядів рідних.

"Перший шлюб Джорджі та Менді" повертається до формату багатокамерної зйомки, яке використовувалося в "Теорії великого вибуху", з живою аудиторією в студії, що відрізняється від "Юного Шелдона", де використовувався запис сміху. Це створює більш автентичну атмосферу комедії.

У серіалі знову з’являться знайомі персонажі з "Юного Шелдона", зокрема Одрі, Вілл, брат Менді Коннор та співробітник Джима Рубен. Деякі члени родини Куперів також будуть присутні. Попри оптимістичну пісню "Happy Together" від The Turtles, ситуація в сім’ї виглядає далеко не ідеальною. Однак є надія, що Джорджі та Менді знайдуть своє щастя серед цих викликів.

Прем'єра "Першого шлюбу Джорджі та Менді" запланована на CBS 17 жовтня.

Джерело: Collider