sonyazhytkova .14 марта, 2024 6

У трейлері стрічки культові актори, Роберт Де Ніро та Боббі Каннавале, зіграли батьків, які стикаються з важливими питаннями стосовно опіки над своїм сином, який має розлади аутистичного спектру.

Розширений акторський склад фільму "Езра" включає в себе, крім Роберта Де Ніро та Боббі Каннавале, також Роуз Байрн і Вупі Голдберг. Режисером стрічки став Тоні Голдвін. Після показу на Міжнародному кінофестивалі у Торонто прем'єра відбудеться в травні. У ролях також знялися Віра Фарміга, Рейн Вілсон та сам Тоні Голдвін.

Сюжет розгортається навколо Макса, стендап-коміка, що разом з батьком відправляється у подорож разом з сином Езрою, який страждає від аутизму, думаючи про майбутнє хлопчика. У трейлері Роберт Де Ніро говорить: "Ти борешся за щось. Навіть якщо це призведе до наслідків, це того варте, бо ти це зробив".

Фільм додає вагомості сімейним зв'язкам та реальній боротьбі з життєвими випробуваннями, розкриваючи глибину батьківської відданості та тяжкий шлях виховання дитини з особливими потребами.

Джерело: Нollywoodreporter