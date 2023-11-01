sonyazhytkova .1 ноября, 2023 2

Найчудовіший час року перетворюється на сімейні змагання в першому трейлері фільму "Різдвянна класика".

Малін Акерман повертається додому на свята у майбутній різдвяній комедії "Різдвянна класика". Стрічка вийде в кінопрокат 3 листопада завдяки компанії Quiver Distribution.

Ще місяць залишилося до найочікуванішого періоду року, і коли жовтень поступово вступає в листопад, люди починають ховати ляльки-привиди з Хелловіну та відмінювати жахи, готуючись до співання різдвяних колядок. Це час, коли родини разом переглядають найкращі різдвяні стрічки, такі як "Один вдома" або "Грінч", раз за разом, та відкривають нові твори, які можуть увійти до щорічної традиції. І "Різдвянна класика" може бути одним із таких фільмів.

Компанія Quiver Distribution представила перший трейлер фільму, у якому також зіграли Емі Смарт, Райан Генсен і Остін Ніколс. Режисером фільму "Різдвянна класика" є Шейн Дакс Тейлор, який був співавтором сценарію разом з Остіном Ніколсом.

За сюжетом Елізабет Берд (Малін Акерман), яка, виконуючи завдання начальника, приїжджає на Різдво, щоб купити гірськолижний курорт Ski Alto. Вона сподівається швидко закрити угоду і виїхати того ж дня, уникнувши своєї дивної родини. Однак несподівана зустріч з сестрою Лінн Флінн та Ренді Коллінзом перевертає її життя та ставить питання про власне майбутнє та кохання.

Джерело: Мovieweb