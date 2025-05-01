sonyazhytkova .1 мая, 2025 7

Prime Video презентував трейлер психологічного трилера "Краща сестра", де Джессіка Біл і Елізабет Бенкс зіграють рідних сестер, яких об’єднує не лише кров, а й таємниці, зрада та... вбивство. Історія розгортається на тлі гламурного життя, яке швидко перетворюється на кошмар із кривавими наслідками.

Новий серіал "Краща сестра" (The Better Sister), заснований на бестселері Алафер Берк, уже готується захопити глядачів. У центрі сюжету — життя Хлої Тейлор (Джессіка Біл), успішної медіаменеджерки, яка мешкає у розкішній квартирі з адвокатом Адамом (Корі Столл) та сином Ітаном. Її ідеальний світ руйнується, коли чоловіка знаходять мертвим, а головна підозрювана — зовсім поруч. Після цього в її життя раптово повертається сестра Ніккі (Елізабет Бенкс), колишня дружина Адама та біологічна мати Ітана.

У трейлері ми бачимо, як бездоганне на перший погляд життя Хлої перетворюється на кривавий хаос: біла сукня — у плямах від крові, емоції — на межі зриву, а спроби самозаспокоєння виглядають дедалі тривожніше. Ніккі, яка довгий час трималась осторонь, раптово опиняється в центрі бурі — поруч із тілом колишнього чоловіка, у домі, який колись був її. Сюжет загострюється з кожною сценою: версії плутаються, підозри множаться, і навіть син Ітан потрапляє в епіцентр слідства. Неспокійна динаміка між сестрами лише підкреслює атмосферу недовіри, маніпуляцій і втрати власної ідентичності — в історії, де кожен носить чужу маску.

У серіалі також з’являться: Меттью Модайн, Глорія Рюбен, Лоррейн Туссен, Боббі Надері, Гебріел Слойєр і Мішель Сандерс.

"Краща сестра" — це історія про те, як темні родинні секрети здатні зруйнувати все… або об'єднати навіть після найгіршої зради.

Хочеш дізнатись, хто ж убивця — сестра, син, чи, може, сама "краща" з них? Прем’єра вже зовсім скоро. Не пропусти.

Джерело: Deadline