Анастасия Лях .7 ноября, 2020 1

Студия Disney перенесла последние крупные релизы 2020 года. Экранизация Агаты Кристи «Смерть на Ниле» и комедийный боевик с Райаном Рейнольдсом «Главный герой» доберутся до зрителей уже в 2021-м , сообщает Deadline.

В настоящее время новых дат выхода у названных фильмов нет, они просто убраны из графика релизов на текущий год. Напомним, что «Главный герой» должен был оказаться в кинотеатрах 10 декабря, а продолжение детективной франшизы про Эркюля Пуаро в исполнении Кеннета Браны, начатой «Убийством в Восточном экспрессе», должно было выйти 16 декабря.