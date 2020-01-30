Культовая полицейская
Об этом изданию рассказал продюсер Дэн Лин. По его словам, студия Warner уже запустила в разработку сценарий пятого фильма. В режиссерское кресло должен вернуться создатель оригинала Ричард Доннер, а Гибсон и Гловер вновь сыграют
Напомним, первое «Смертельное оружие» вышло в 1987 году, оказалось хитом, повлекло за собой несколько сиквелов и обросло культовым статусом среди полицейских боевиков. Продолжения выходили в 1989, 1992 и 1998 годах.
Очень люблю эту франшизу и не раз смотрел все части, но не уверен, что следует снимать новую часть. Время берёт своё и актёры сильно состарились - трудно будет убедить зрителя, что им по плечу борьба с преступностью. Конечно, сейчас можна их "омолодить" но будет уже не то, а технология дорогостоящая (не говоря уже о том, что кроме главных героев есть ещё несколько персонажей без которых не обойтись, а актёры и актрисы их игравшие тоже постарели и "омолодить" всех просто нереально). Риск большой, но франшиза культовая и много кто сходит просто что бы вспомнить молодость. Посмотрим, что получится.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/VS50 смотрел, что и вам рекомендую