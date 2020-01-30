Анастасия Лях .30 января, 2020 16

На фото: Мел Гибсон и Дэнни Гловер в фильме "Смертельное оружие"

Культовая полицейская бадди-франшиза вернется на большие экраны вместе с главными звездами: Мелом Гибсоном и Дэнни Гловером, сообщает The Hollywood Reporter.

Об этом изданию рассказал продюсер Дэн Лин. По его словам, студия Warner уже запустила в разработку сценарий пятого фильма. В режиссерское кресло должен вернуться создатель оригинала Ричард Доннер, а Гибсон и Гловер вновь сыграют копов-напарников Мартина Риггса и Роджера Мердока. Также Лин отметил, что пятая картина станет последней.

Напомним, первое «Смертельное оружие» вышло в 1987 году, оказалось хитом, повлекло за собой несколько сиквелов и обросло культовым статусом среди полицейских боевиков. Продолжения выходили в 1989, 1992 и 1998 годах.