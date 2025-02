sonyazhytkova .21 февраля, 2025 2

Стрімінговий гігант випускає трейлер документальної кінокартини про руйнівний торнадо, що в 2011 році обрушився на місто Джоплін, Міссурі, ставши одним із найбільш катастрофічних в історії США.

Проєкт, створений продюсерами знаменитого документального фільму "Аферист із Tinder", носить назву "The Twister: Caught in the Storm". Ця стрічка розповідає про трагічні події, що сталися на тлі численних прогнозів кінця світу, які лунали більше десяти років тому.

Фільм, що поєднує історії дорослішання та неймовірної сили природи, слідкує за групою молодих людей з Джопліна. У день випускного їхнє місто накриває рідкісне EF-5 торнадо — найбільше й найпотужніше з усіх коли-небудь зафіксованих ураганів. З вітром, що досягає 320 км/год, це стихійне лихо нещадно розтрощило місто, забравши життя 158 осіб та поранивши понад тисячу. Попри жахливу катастрофу, мешканці Джопліна змогли подолати наслідки та відновити своє місто, ставши символом надії та стійкості.

"The Twister: Caught in the Storm" вийде на Netflix у березні, розкриє глибину особистих змін героїв, кожен з яких пережив трансформацію після того дня. Режисерка та сценаристка стрічки — Олександра Лейсі, чий останній проєкт на платформі був фільм про Анну Ніколь Сміт.

Джерело: Deadline