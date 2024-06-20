sonyazhytkova .20 июня, 2024 0

Телешоу стартує 17 липня, якраз вчасно до початку літніх Олімпійських ігор у Парижі. Разом з анонсом дати виходу також був представлений трейлер, який розкриває, на що можна очікувати від цього проєкту.

Трейлер починається з того, що Байлз розповідає про своє рішення знятися з Олімпійських ігор у Токіо 2020 року, зазначаючи: "У мене завжди було дуже добре інтуїтивне відчуття щодо певних речей, і, на жаль, щодо Олімпіади в мене було саме таке передчуття".

Вона додає, що підготовка до ще одних Олімпійських ігор була довгою і важкою подорожжю, але "для мене це ще не закінчено".

"Simone Biles: Rising" слідкує за поверненням Байлз на олімпійську арену після того, як вона відмовилася від участі в Олімпіаді 2020 року, щоб зосередитися на своєму психічному здоров'ї. Відтоді вона наполегливо працювала над відновленням своєї гімнастичної форми і готова до нового етапу змагань.

Чотирисерійний серіал створений Religion of Sports у співпраці з Олімпійським каналом. Виконавчими продюсерами виступили Готам Чопра, Аміт Санкаран, Жизель Паретс і Джейні Міллер. Режисеркою стане Кейт Волш.

Джерело: Deadline