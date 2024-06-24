sonyazhytkova .24 июня, 2024 5

Ешлі торкнулася цієї теми на Монакському фестивалі телевізійного мистецтва в Монте-Карло, висловлюючи підтримку своїй колезі, через злісні коментарі у соцмережах.

"Так, хейтери будуть завжди, і, гадаю, ми всі з цим стикалися, але я не думаю, що це якось впливає на Ніколу", - сказала Ешлі на прес-конференції 15 червня. "В неї попереду сильна та успішна кар’єра, і вона має величезний потенціал. Я вірю в неї, як і весь світ".

Сімона Ешлі виконує роль Кейт Бріджертон, а Нікола Коглан грає Пенелопу Фезерінгтон у популярному серіалі Netflix. Персонаж Коглан став центральним у третьому сезоні, коли її любовна історія з Коліном Бріджертоном (Люк Ньютон), вийшла на перший план.

"Я думаю, що Нікола просто на висоті", - додала Ешлі. "Вона неймовірно красива, сильна, впевнена та розумна жінка. Бачити, як вона проводить цей прес-тур і дарує стільки радості та натхнення людям - особливо жінкам - по всьому світу, це надихає".

У новому сезоні "Бріджертони" Нікола Коглан знімалася у відвертих сценах зі своїм партнером по серіалу, Ньютоном. На недавньому фан-івенті акторка відповіла глядачу, який назвав її "сміливою" за участь у таких епізодах.

"Знаєте, це дійсно складно, бо жінки з моїм типом фігури, жінки з ідеальними формами, рідко з'являються на екрані", - сказала вона. "Я дуже пишаюся бути частиною спільноти з такими формами і сподіваюся, що ви отримаєте задоволення, дивлячись на них".

Джерело: Deadline