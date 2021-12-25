Анастасия Лях .25 декабря, 2021 9

Продюсеры студий Sony и Marvel Эми Паскаль и Кевин Файги заявили, что намерены активно продвигать картину « Человек-паук : Нет пути домой» на соискание «Оскара», в том числе в главной категории за лучший фильм года.

Исполнитель главной роли в фильме Том Холланд, общаясь с изданием The Hollywood Reporter, также отметил, что считает «Нет пути домой» достойным «Оскара», потому что работа, что была проделана, и полученный результат — это «настоящее искусство».

Отметим, что «Нет пути домой» удостоился самого высокого рейтинга критиков за всю историю Rotten Tomatoes. В настоящее время лента фигурирует в шорт-листе номинаций за лучшие спецэффекты и лучший звук.

Пока что единственным марвеловским проектом, попавшим в номинацию «лучший фильм года», остается «Черная пантера».