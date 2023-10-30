sonyazhytkova .30 октября, 2023 9

Сім'я Меттью Перрі виражає щиру вдячність за теплі спогади про нього після його трагічної смерті.

Родина Меттью Перрі поділилася своїми душевними переживаннями з виданням TMZ, і ці слова віддзеркалюють безмежну глибину їхнього горя та вдячності.

"Наші серця розбиті через трагічну втрату нашого найближчого сина і брата. Меттью несказанно радував світ своєю акторською грою, але для нас він завжди залишався найкращим другом. Кожна людина, яка мала щастя знати його, мала для нього величезне значення. Ми відчуваємо неймовірну глибину вашої любові та вдячні вам за це".

Ці слова вражають своєю щирістю та демонструють, наскільки великою була роль Меттью у житті та серцях тих, хто його знав.

Зірка серіалу "Друзі" помер в суботу в своєму будинку в Тихоокеанських Палісадах. Його знайшли без свідомості у гарячій ванні, і вважають, що він втопився, хоча офіційна причина смерті або спричинюючі фактори щодо неї поки не встановлені. Медичний експерт Лос-Анджелесу працює над офіційним звітом щодо смерті 54-річного актора.

У соціальних меражах продувжуть надходити співчуття, щодо втрати Меттью Перрі, включаючи від його колег зі зйомок серіалу "Друзі".

Джерело: Deadline