Издание The Hollywood Reporter выяснило, что действие предстоящего фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном будет происходить не на Земле.
Оно развернется на планете Земля 2, то есть в альтернативной реальности. Это значит, что «Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза никоим образом не будет связан с другими картинами дисишной киновселенной, а выйдет как обособленный, самостоятельный проект.
Напомним, лента позиционируется как детективный нуар, а не супергеройский экшен. В ней Брюс Уэйн будет расследовать серию политических убийств в Готэме. Релиз, неоднократно откладывавшийся