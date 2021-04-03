Анастасия Лях .3 апреля, 2021 5

Издание The Hollywood Reporter выяснило, что действие предстоящего фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном будет происходить не на Земле.

Оно развернется на планете Земля 2, то есть в альтернативной реальности. Это значит, что «Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза никоим образом не будет связан с другими картинами дисишной киновселенной, а выйдет как обособленный, самостоятельный проект.