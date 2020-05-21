Анастасия Лях .21 мая, 2020 7

Во время карантина Стивен Содерберг не бездельничал, но написал новый сценарий. И это, что весьма неожиданно, продолжение его же дебютного фильма 1989 года выпуска «Секс, ложь и видео».

По словам кинематографиста, он написал на карантине целых три сценария. Нет, это не «Секс, ложь и видео 2, 3 и 4». Второй сценарий является адаптацией неназванного романа Дэвида Левина, а третий проект Содерберг предпочел сохранить в секрете.