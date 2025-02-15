sonyazhytkova .15 февраля, 2025 8

Зірка "Yellowjackets" може приєднатися до Марка Айдельштейна в новому сезоні, де їй відведено одну з головних ролей, що обіцяє бути незабутнім дуетом.

Спочатку на роль Джейн Сміт планувалося запросити співачку Біллі Айліш, але через гастролі вона була змушена відмовитися. Тому продюсери серіалу звернулися до акторів віком 20+ для образів Джона та Джейн Смітів, при цьому контракти передбачали лише один сезон.

Перший сезон "Містер і місіс Сміт", створений Дональдом Гловером та Френсісом Слоуном, розповідав історію двох агентів, які змушені жити під прикриттям як подружжя, виконуючи шпигунські місії. Проте їхні відносини ускладнюються, і фіктивний шлюб перетворюється на справжні почуття. Фінал сезону залишив глядачів у напрузі, коли головні герої опинилися у збройному протистоянні, і їхня подальша доля залишилася невідомою.

Другий сезон серіалу, ймовірно, стане антологією, представляючи нових персонажів замість продовження історії героїв Гловера та Майї Ерскін. Однак творці залишають місце для несподіваних поворотів або камео.

"Містер і місіс Сміт" дебютував у лютому 2024 року та швидко став одним із п’яти найуспішніших нових релізів Prime Video у США. Серіал отримав 16 номінацій на премію "Еммі", включаючи найкращий драматичний серіал та номінації для Гловера та Ерскін. У результаті проєкт здобув дві нагороди, зокрема за найкращу запрошену акторку в драмі — Мікаелу Коел.

Джерело: Deadline