sonyazhytkova .17 октября, 2024 7

Акторка, відома за своїми ролями в "Школі виживання" та "Поліції Чикаго", отримала важливу повторювальну роль у 21-му сезоні популярного медичного серіалу ABC.

Софія Буш дебютує в епізоді 2106, який вийде 7 листопада, у ролі лікарки Кассандри Бекман — дружелюбної, життєрадісної, але з певною неорганізованістю хірургині з травматологічного відділення Сіетл Пресбітеріан. Її чоловік, Девід Бекман, працює кардіоторакальним хірургом у лікарні Грей Слоун, однак наразі невідомо, чи буде присутній цей персонаж у серіалі.

У 21-му сезоні "Анатомії Грей" повертаються Скотт Спідмен, Наталія Моралес і Деббі Аллен.

Акторка вже має досвід у медичних драмах, виконуючи головну роль кардіохірургині в серіалі CBS 2022 року "Good Sam", де також була виконавчою продюсеркою.

Разом із колегою зі "Школи виживання" Хілларі Бертон Морган, Софія планує повернення своїх персонажів Брук Девіс та Пейтон Сойєр у новій версії серіалу, що розробляється для Netflix. Окрім цього, акторки ведуть подкаст "Драма Квінс".

Джерело: Deadline