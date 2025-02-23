sonyazhytkova .23 февраля, 2025 0

Акторка, яка нещодавно отримала премію Critics Choice за найкращу жіночу роль у хітовому мінісеріалі "Пінгвін" від НВО, поділилася своїми думками про можливість появи на одному екрані з Кравіц під час червоної доріжки Independent Spirit Awards.



Хоча кримінальна драма HBO "Пінгвін" завершила свій перший сезон, це не означає, що історія Софії Фальконе (Крістін Міліоті) підійшла до кінця. У фінальному епізоді її персонажка отримує загадкового листа від Селіни Кайл (Зої Кравіц), своєї зведеної сестри, що може мати важливий вплив на події у майбутньому фільмі "Бетмен. Частина II".

"Я була б у захваті! Я її просто обожнюю, і думаю, що ми могли б по-справжньому відірватися", — зазначила акторка.

Що ж до протистояння з Бетменом у виконанні Роберта Паттінсона?

"Він один із найкращих акторів нашого часу. Було б неймовірно!" — додала вона. Також Міліоті зізналася, що хотіла б побачити подальший розвиток Софії, її шлях до влади та спрагу помсти у світі Метта Рівза.

"Пінгвін", створений шоуранеркою Лорен ЛеФранк, показує шлях Освальда Кобблпота (Колін Фаррелл) до вершин кримінального світу Готема, його боротьбу за владу та зіткнення з впливовою родиною Фальконе. Спочатку серіал замислювався як зв’язуюча ланка між подіями першого та другого «Бетмена», проте неочікувано став одним із найуспішніших дебютів HBO, поступившись лише "Дому Дракона" та "Останнім з нас".

Секрет популярності шоу — у поєднанні жорсткого реалізму та стилізованої кінематографічності. Це не просто історія про злочинний світ, а занурення у темну, безжальну гру влади, де кожен рух продиктований болем і жагою помсти.

Джерело: Deadline