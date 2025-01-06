Сокіл і Зимовий солдат знову разом: Ентоні Макі тепло підтримав Себастіана Стена на "Золотому глобусі"

sonyazhytkova .6 января, 2025 5

Зірка Marvel і новий Капітан Америка під час церемонії нагадав про свою міцну дружбу з колегою по всесвіту MCU.

Макі, який разом із Гаррісоном Фордом вийшов на сцену, щоб вручити нагороду за найкращий анімаційний фільм, не зміг оминути момент, щоб підтримати свого колегу по "Соколу і Зимовому солдату".

"Ми все ще друзі з Себастіаном Стеном", – заявив він, озираючись по залу в пошуках актора. На підтвердження своїх слів Макі зробив серце руками, викликавши посмішки у глядачів.

Тим часом Стен здобув нагороду за найкращу чоловічу роль у комедії або мюзиклі за фільм "Інша Людина". Однак його ім’я потрапило до заголовків ще й через заяви щодо труднощів із просуванням "Учень. Історія Трампа", де він зіграв молодого Дональда Трампа. Актор розповів, що його участь у популярному акторському шоу зірвалася, оскільки ніхто з колег не захотів обговорювати цей проєкт.

Себастіан Стен також потрапив до списку номінантів "Золотого глобуса" в категорії "Найкраща чоловіча роль у драматичному фільмі" за свою роботу в "Учень. Історія Трампа". Серед його конкурентів – Адрієн Броуді ("Бруталіст"), Тімоті Шаламе ("Повна невідомість"), Деніел Крейґ ("Квір"), та Рейф Файнс ("Конклав").

Ентоні Макі та Себастіан Стен залишаються ключовими персонажами в MCU, де їхні ролі як Сокола і Зимового солдата стали невід'ємною частиною кіновсесвіту. Їхня непохитна дружба як на екрані, так і поза ним, продовжує надихати фанатів і залишатися символом справжнього братерства.

Джерело: Deadline