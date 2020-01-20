Как сообщает Comic Book, диснеевское руководство запустило в разработку проект, продолжающий приключенческую франшизу с Николасом Кейджем «Сокровище нации».
Студия уже наняла сценариста для третьего фильма. Сюжет напишет Крис Бремнер, который работал над
Продюсировать проект будет Джерри Брукхаймер. Никаких подробностей новой истории о поиске клада пока нет. Также неизвестно, вернется ли к главной роли Николас Кейдж.
Напомним, «Сокровище нации» и «Сокровище нации 2» вышли на экраны в 2004 и 2007 годах соответственно и были весьма успешны в прокате.