Анастасия Лях .20 января, 2020 4

На фото: Кадр из фильма "Сокровище нации"

Как сообщает Comic Book, диснеевское руководство запустило в разработку проект, продолжающий приключенческую франшизу с Николасом Кейджем «Сокровище нации».

Студия уже наняла сценариста для третьего фильма. Сюжет напишет Крис Бремнер, который работал над продолжением-воскрешением другой популярной франшизы, а именно «Плохие парни навсегда».

Продюсировать проект будет Джерри Брукхаймер. Никаких подробностей новой истории о поиске клада пока нет. Также неизвестно, вернется ли к главной роли Николас Кейдж.

Напомним, «Сокровище нации» и «Сокровище нации 2» вышли на экраны в 2004 и 2007 годах соответственно и были весьма успешны в прокате.