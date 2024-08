sonyazhytkova .16 августа, 2024 2

Стрічка під назвою "A Big Bold Beautiful Journey" з'явиться в кінотеатрах 9 травня 2025 року. Це буде перший масштабний реліз Марго Роббі після її участі у фільмі Барбі.

Режисером фільму є Когонада, який здобув популярність завдяки своїм роботам "Після Янга" та "Патінко". Сценарій написав Сет Рейс. Хоча деталі сюжету поки що залишаються в таємниці, відомо, що стрічка зосереджена на незвичайній зустрічі двох незнайомців і несподіваному перетині їхніх життів. В акторському складі також з'являться Лілі Рейб, Джоді Тернер-Сміт, Фібі Воллер-Брідж та Геміш Лінклейтер.

Фільм відкриється через тиждень після прем'єри довгоочікуваної стрічки Marvel Studios "The Thunderbolts", яка вийде на екрани 2 травня. Sony позиціонує "A Big Bold Beautiful Journey" як картину, орієнтовану на жіночу аудиторію, на тлі успіху драми "It Ends With Us", який перевершив очікування в касових зборах, зібравши понад $100 мільйонів при бюджеті $25 мільйонів.

Марго Роббі востаннє вражала глядачів у фільмі "Барбі", який став справжнім касовим хітом, зібравши $1,44 мільярда по всьому світу. Тим часом Колін Фаррелл готується до виходу свого спінофу серіалу "Пінгвін", що базується на всесвіті Бетмена і з’явиться на HBO 19 вересня.

Джерело: Нollywoodreporter